Галузин: к сожалению, в России подойти нетрезвым к спортсмену — нормально

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин рассказал, как относится к общению с болельщиками, а также отметил, что спортсменам неприятно, когда к ним подходят нетрезвые болельщики.

«Когда болельщики подходят с просьбой расписаться им на майке – не вопрос, распишусь и сфотографируюсь. Но когда на этой майке уже пять моих автографов – это, наверное, лишнее. Не понимаешь цели этих людей – для чего расписываться седьмой-десятый раз? Если хочешь пообщаться – просто подойди, спроси, как дела. И ещё, спортсменам неприятно, когда подходят люди в нетрезвом состоянии. К сожалению, мы живём в такой стране, где это нормально», — цитируют Галузина «Патриоты Нижнего».