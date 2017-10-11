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Фанату, кинувшему осьминога на лёд, могут запретить посещать арену «Детройта»

11 октября 2017, среда. 13:47 Хоккей

Болельщику «Детройт Ред Уингз» Нику Хорвату, который стал первым, кто бросил осьминога на лёд новой арены «красных крыльев», могут навсегда запретить посещать домашние матчи команды.

Хорват пронёс осьминога на «Литтл Сизарс-арену» на матч открытия сезона с «Миннесотой Уайлд», но, как только бросил его на лёд, его схватили сотрудники охраны арены и вывели с трибун. Хорвата доставили в полицию, где ему было предъявлено обвинение в уголовном проступке. Кроме того ему сказали больше никогда не приходить на арену.

«Толпа сошла с ума. Когда меня выводили, фанаты неодобрительно гудели, а мне протягивали руки, шлёпали по попе. Всем понравилось, что я сделал. Два супервайзера охраны сказали, что для меня это конец. Думаю, это слишком строгое наказание. Я бы понял, если бы меня оштрафовали, даже лишили права посещения арены на год. Я бы это пережил, но запрещать навсегда? Такого не может быть", — цитирует Хорвата CBC.

Бросать на лёд осьминогов — давняя традиция болельщиков «Детройта». Восемь щупалец изначально означали количество побед, необходимых для завоевания Кубка Стэнли. Осьминог является символом клуба.

Фанаты бросили на лёд 10 осьминогов в последнем матче на «Джо-Луис Арене»

Видео, в котором Хорват бросает осьминога, можно посмотреть также в аккаунте Горда Бэкона в «Твиттере».

Источник: CBC.ca Сообщить об ошибке
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Детройт Ред Уингз
Новости. Хоккей
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