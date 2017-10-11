КХЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Югра» на 13:00 мск

КХЛ приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск), который состоится 21 октября, с 17:00 на 13:00.



В связи с обращением ХК «Спартак» (Москва), идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК «Спартак», а также по обоюдному согласию ХК «Спартак» и ХК «Югра» лига в соответствии со статьёй 53 Спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча «Спартак» (Москва) – «Югра» (Ханты-Мансийск), который состоится в субботу, 21 октября, с 17:00 на 13:00 по московскому времени.

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