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В состав Федерации хоккея России вошли Алексей Морозов и Алексей Анисимов

12 октября 2017, четверг. 14:46 Хоккей

12 октября в Москве, в Музее хоккея состоялась внеочередная конференция Федерации хоккея России. В мероприятии приняли участие делегаты, предусмотренные квотой, а также представители Минспорта России, Олимпийского комитета России и других организаций, вносящих вклад в развитие хоккея в стране.

В рамках конференции делегаты обсудили ряд тем, среди которых создание филиалов ФХР и утверждение положений о филиалах ФХР, утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии ФХР. Состоялось голосование об изменении состава правления организации. В качестве новых членов были избраны главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

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Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Анисимов Алексей Морозов ФХР
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
14:46 В состав Федерации хоккея России вошли Алексей Морозов и Алексей Анисимов
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