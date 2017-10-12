Ребёнок, победивший рак, расплакался после сообщения от Александра Овечкина

Молодой хоккеист Алекс Лью, сумевший победить тяжёлую форму рака, на специальной церемонии захотел поговорить с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Российский хоккеист записал для юного поклонника небольшое видеообращение со словами поддержки, увидев которое, тот не сумел сдержать слёз. Также Овечкин пригласил Лью на игру с «Торонто Мэйпл Лифс».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



Посмотреть видео церемонии и видеообращения Овечкина можно в «Твиттере».

Невезучий снайпер. Овечкин забил, но снова проиграл «Питтсбургу» А Кросби сбил вратаря.