«Авангард» взял верх над «Куньлунем», Фурх оформил «сухарь»

Омский «Авангард» на домашней арене одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Майка Кинэна потерпели третье поражение подряд.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Евгений Медведев, Валентин Пьянов и Максим Минеев, для которого забитый гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Игру на ноль оформил голкипер «Авангарда» Доминик Фурх, отразивший 41 бросок по своим воротам.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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