«Флорида» нанесла «Сент-Луису» первое поражение в сезоне

Хоккеисты «Флорида Пантерз» одержали домашнюю победу над соперниками из «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра во Флориде завершилась со счётом 5:2.



Владимир Тарасенко выступил ассистентом для Пола Штястны на старте второго периода, следом хозяева отличились трижды. В третьем периоде Александр Барков стал автором результативной передачи на Аарона Экблада, а в последние шесть минут соперники обменялись точными бросками в исполнении Ника Бьюгстада и Винса Данна.



Таким образом, прервалась победная четырёхматчевая серия «блюзменов», в активе «пантер» две победы в трёх играх.