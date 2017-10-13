Тренер «Кэнакс»: мне нравится игра Бурмистрова. Но кто-то должен сидеть в запасе

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал своё решение отправить в запас на домашний матч с «Виннипег Джетс» (2:4) российского нападающего Александра Бурмистрова.

Бурмистров попал в запас на матч с «Виннипегом», его место занял Брок Бисер

«Мне нравится, как играет Бурмистров. У него были довольно неплохие два стартовых матча сезона. Но кто-то должен сидеть в запасе. Я разговаривал с ним, и он меня понял», — приводит слова Грина издание The Vancouver Province.



1 июля Бурмистров подписал с «Кэнакс» однолетний односторонний контракт на $ 900 тыс. В прошлом сезон он набрал 16 (5+11) очков в 49 матчах, выступая за «Виннипег» и «Аризону», а в двух матчах нынешнего регулярного чемпионата на его счету нет результативных баллов.

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