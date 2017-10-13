Овечкин и Кузнецов встретились в Нью-Джерси с женской сборной России по хоккею

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов встретились с женской сборной России, которая приехала в США на выставочные матчи с командами женской НХЛ.

«Столичные» находятся в Ньюарке и готовятся к матчу с «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится в ночь с 13 на 14 октября мск. Женская сборная России проведёт первый матч серии с командой «Метрополитен Риветерз», которая также базируется в Нью-Джерси.

Фото можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».