Юниорская сборная России уступила Чехии в выставочном матче

Юниорская сборная России проиграла чешским сверстникам в выставочном матче. Встреча проходила в Пршибраме и завершилась со счётом 1:3.

Чехия U18 — Россия U18 – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Матиашек (Кропачек), 18:43.

1:1 – Марченко (Семыкин), 30:09, бол.

2:1 – Строндала (Плашек), 30:40.

3:1 – Матиашек (Прикрыл), 50:54.

Команда Александра Зыбина проведёт ещё два матча со сборной Чехии — 14 и 15 октября. В поездку тренерский штаб сборной взял 28 игроков.

Вратари: Исаев Д., Исаев М, Мифтахов.

Защитники: Галенюк, Малышев, Габдрахманов, Порошин, Ситдиков, Семыкин, Солопанов, Комаров, Журавлёв, Мисюль, Валитов.

Нападающие: Дяденькин, Марченко, Асташевский, Михайлов, Денисенко, Гараев, Кизимов, Ртищев, Исхаков, Рожков, Александров, Баданин Р., Соркин, Подколзин.