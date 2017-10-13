Форвард «Барыса» Фрэттин и защитник «Автомобилиста» Василевский оштрафованы

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей «Югра» — «Барыс» и «Автомобилист» — «Слован».

Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Барыса» Мэттью Фрэттина наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть игрока денежному штрафу.

Видео нарушения Фрэттина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть игрока денежному штрафу.

Видео нарушения Василевского можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.