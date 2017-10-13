Квартальнов: чувствую дискомфорт из-за не самой длинной «лавки» «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (6:2). Игра стала для Квартальнова первой домашней после назначения в команду. Ранее тренер три года возглавлял ЦСКА.

Итоги дня КХЛ: Квартальнов разобрался с Казанью, «Спартак» снова проиграл «Салават» не взял реванш у СКА, «Динамо» по буллитам выиграло у «Сочи», а «Спартак» проиграл пятый матч подряд.

«Хорошая игра, с хорошим соперником. Знаете, мы обращали внимание ребят, что в этом сезоне команда с сильными соперниками играла плохо, проваливалась. Поэтому важно было сегодня сыграть хорошо, и хорошо, что забили. В том числе молодёжь стала играть так, как мы от них хотим. Поэтому сегодня много получилось. Работаем дальше, идём дальше.

По легионерам могу сказать, что Тальбо выбыл на какое-то время, его мы увидим, скорее всего, после перерыва. А Козун заболел, просто заболел.

Что наш штаб уже успел сделать? Знаете, трудно говорить об этом, когда идёт череда игр. Работаем, что-то немножко поменяли. У каждого тренера свой взгляд, какие-то свои мелочи, на которые он обращает внимание. Но, опять же, хочу поблагодарить Алексея Кудашова, который провёл прекрасную работу. Времени, чтобы полностью оценить все возможности команды, нужно побольше, всё-таки идёт чемпионат. Но могу сказать, что мы уже притёрлись друг к другу, все ребята — профессионалы, нам комфортно работать.

По сравнению с ЦСКА, да, чувствую определённый дискомфорт из-за не самой длинной «скамейки» команды. Но вопросы по изменениям в составе или тренерском штабе, наверное, нужно адресовать руководству команды.

Бригада большинства с тремя защитниками? Да, мы планировали так сыграть, но не получилось, сами удалились", — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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