Назаров: «Нефтехимик» оказался слабее минского «Динамо» в желании забить гол

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3).

«Поздравляю коллегу с победой. Матч получился хорошим. Никто не хотел проигрывать. Всем нужны очки, и, увы, мы сегодня оказались в каких-то моментах слабее. Мы оказались слабее в желании забить гол. Не в желании работать. Мы хотели сегодня работать, но вот в желании забить шайбу, сделать последний бросок… Соперник лучше использовал свои моменты. Хотя мы тоже старались, но мы проиграли эту игру», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.