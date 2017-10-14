OHL: Дмитрий Соколов сделал хет-трик и две передачи в матче за «Садбери»

Нападающий «Садбери Вулвз» Дмитрий Соколов набрал пять очков в игре OHL с «Оттавой 76» и признан первой звездой матча.



19-летний Соколов оформил хет-трик, нанеся три броска по воротам, а также сделал две результативные передачи, завершив матч с показателем полезности «+4». «Садбери» одержал разгромную победу со счётом 7:1. Всего в текущем регулярном чемпионате Соколов набрал 10 (5+5) баллов за результативность в восьми играх.



Защитник «Оттавы» Никита Охотюк заработал показатель полезности «-1».



От юниоров до НХЛ. Неделя россиян в Северной Америке: статистика в таблицах Овечкин, Кузнецов «зажигали» в НХЛ, Свечников и Липанов в OHL, а Сошников мощно стартовал в АХЛ.