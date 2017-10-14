Ландер: уровень «Ак Барса» и его инфраструктуры сравним с лучшими клубами АХЛ

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (2:6) и сравнил свою команду с североамериканскими клубами.



«В этой игре нельзя найти ничего положительного! Мы были недостаточно хороши во всех аспектах, на обоих концах площадки. Мы играли слишком мягко. Мне кажется, это была худшая наша игра в сезоне. Пятница, 13-е? У нас есть суеверные ребята, но, я думаю, дело не в этом.

Уровень команды и всей инфраструктуры в Казани — на высочайшем уровне, его можно сравнить если не с командами НХЛ, то с лучшими организациями АХЛ точно. Здесь все заботятся о том, чтобы ничто не отвлекало нас от работы, в хорошем смысле. В клубе все, от работников стадиона до массажистов и тренеров, проделывают огромную работу, чтобы мы, хоккеисты, могли показать лучший хоккей. Конечно, в Америке мы никогда столько не перемещались на самолётах, больше в автобусах, и там меньше поездок на большие расстояния. Но в целом я привык к частым путешествиям и не боюсь лишний час провести в воздухе", — сказал Ландер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.