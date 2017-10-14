100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ландер: уровень «Ак Барса» и его инфраструктуры сравним с лучшими клубами АХЛ

14 октября 2017, суббота. 08:30 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (2:6) и сравнил свою команду с североамериканскими клубами.

«В этой игре нельзя найти ничего положительного! Мы были недостаточно хороши во всех аспектах, на обоих концах площадки. Мы играли слишком мягко. Мне кажется, это была худшая наша игра в сезоне. Пятница, 13-е? У нас есть суеверные ребята, но, я думаю, дело не в этом.

Уровень команды и всей инфраструктуры в Казани — на высочайшем уровне, его можно сравнить если не с командами НХЛ, то с лучшими организациями АХЛ точно. Здесь все заботятся о том, чтобы ничто не отвлекало нас от работы, в хорошем смысле. В клубе все, от работников стадиона до массажистов и тренеров, проделывают огромную работу, чтобы мы, хоккеисты, могли показать лучший хоккей. Конечно, в Америке мы никогда столько не перемещались на самолётах, больше в автобусах, и там меньше поездок на большие расстояния. Но в целом я привык к частым путешествиям и не боюсь лишний час провести в воздухе", — сказал Ландер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

Итоги дня КХЛ: Квартальнов разобрался с Казанью, «Спартак» снова проиграл
«Салават» не взял реванш у СКА, «Динамо» по буллитам выиграло у «Сочи», а «Спартак» проиграл пятый матч подряд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив Антон Ландер
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
09:18 Фролов: Хабаровск для меня больший вызов, чем Лос-Анджелес
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: девятый гол Овечкина, два очка Задорова
08:54 Овечкин, Кузнецов, Бекстрём — 5-е трио за 30 лет, набравшее по 10 очков за 5 игр
08:45 Игрок «Скоростной Машины»: мне нужно идти за кубком Крутова
08:40 Форвард Джеймс Нил провёл шесть голов в первых четырёх играх за «Вегас»
08:30 Ландер: уровень «Ак Барса» и его инфраструктуры сравним с лучшими клубами АХЛ
08:28 Вратарь Михаил Денисов стал первой звездой матча в юниорской лиге Квебека
08:14 Никита Щербак набрал три очка в матче АХЛ, Ярослав Дыбленко — одно
08:13 Женская сборная России обыграла команду женской НХЛ «Метрополитен Риветерз»
08:06 «Вегас» уступил «Детройту», потерпев своё первое поражение в истории
08:04 Торторелла: если бы не Бобровский, матч с «Рейнджерс» мог быть проигран
08:00 Апальков: большинство «Локомотива» с тремя защитниками — это секрет фирмы
07:35 OHL: Дмитрий Соколов сделал хет-трик и две передачи в матче за «Садбери»
07:23 Оши: не удивлён результативностью Овечкина, но очень впечатлён
07:07 Маккиннон получил травму глаза в матче с «Анахаймом»
06:57 QMJHL: Косоренков сделал ассистентский хет-трик за «Викториавилль»
06:53 Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Анахайм»
06:48 «Оттава» забросила 6 шайб «Калгари», Андерсон оформил шат-аут
06:46 Веренски: когда шайба у Панарина, никогда не знаешь, что он сделает
06:35 Панарин забросил свою первую шайбу за «Коламбус»
04:54 «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», в активе Овечкина и Кузнецова по два очка
04:45 Гол Панарина и 37 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» обыграть «Рейнджерс»
13 октября 2017, пятница
23:55 Гулявцев: «Северсталь» подустала, но остаётся командой, и это дорогого стоит
23:51 Анкипанс: рижское «Динамо» старалось, бросало, но не хватило исполнения
23:41 Дуайер: «Динамо» Мн создало не так много моментов, но реализовало 2 большинства
23:41 Назаров: «Нефтехимик» оказался слабее минского «Динамо» в желании забить гол
23:29 Квартальнов: чувствую дискомфорт из-за не самой длинной «лавки» «Локомотива»
23:17 Джастин Азеведу пропустит около двух месяцев из-за травмы
23:17 Бойд: в конце игры «Динамо» нашло путь к победе, но нам надо быть лучше
23:17 Билялетдинов: Абросимова перехлестнули эмоции, он подвёл себя и «Ак Барс»
23:08 Дацюк: нельзя запрещать фанату «Детройта», кинувшему осьминога, ходить на матчи
23:08 Шикин: не хотел нанести травму Артюхину, но судьи так расценили этот эпизод
23:08 Епанчинцев: «Спартаку» не хватило силёнок, семь матчей на выезде через день
23:08 Дацюк — о критике СКА: собаки лают, караван идёт
22:56 Цветков — о невыплаченном долге «Динамо»: какие подвижки, какие деньги?!
22:56 Калинин: раз «Ак Барс» проиграл, то это ещё хуже и опаснее для СКА
22:53 Зубов: удаление Шикина было звонком, чтобы мы проснулись и начали играть
22:52 В. Воробьёв: благодарен «Динамо» за то, что оно билось до конца и вытащило игру
22:50 Зуб: Паша Дацюк всегда красиво забивает, с ним СКА легче
22:46 Скудра: «Торпедо» дваждо не забило в пустые, потому что хотело выиграть 1:0
22:40 Знарок: матч с «Салаватом» получился тяжёлым с психологической точки зрения
22:40 Вестерлунд: мы плохие парни, плохо играем в меньшинстве со СКА
22:40 Азеведу получил травму в матче с «Локомотивом» и доставлен в больницу
22:23 Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и получил 45 минут штрафа
22:10 Московское «Динамо» пропустило три гола за четыре минуты, но одолело «Сочи»
Все новости RSS
Партнерский контент