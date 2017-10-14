Овечкин, Кузнецов, Бекстрём — 5-е трио за 30 лет, набравшее по 10 очков за 5 игр

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Никлас Бекстрём и Евгений Кузнецов стали пятым за последние 30 лет трио игроков, которое сумело записать на свой счёт по 10 результативных баллов в первых пяти матчах сезона НХЛ.



Последним таким трио в ХХ веке были нападающие «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, Патрик Марло и Джо Павелски. В сезоне-1995/96 таким достижение отметились игроки «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, Яромир Ягр и Рон Фрэнсис, а до них дважды набирали по десять очков в первых пяти матчах игроки «Эдмонтона» во главе с Гретцки.

В поисках забитых голов. Малкин и Радулов – о неудачном старте сезона Евгений не забивает, а Александр дарит шайбу соперникам. Как понять и что делать?