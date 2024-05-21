«Они хотят продолжать сражаться». Инсайдер НХЛ — о планах «Вашингтона» на следующий сезон

Инсайдер и журналист НХЛ Фрэнк Серавалли порассуждал о ближайшем будущем «Вашингтона» и их планах по формированию состава на следующий сезон НХЛ.

«Что ж, они планируют продолжать сражаться. Они не собираются обменивать молодых игроков, чтобы попытаться поддержать команду в краткосрочной перспективе. Брайан Маклеллан в крайний срок обмена ясно дал понять, что они смотрят в будущее, и это подтверждает тот факт, что они смогли сделать рывок в конце сезона и выйти в плей-офф в первый год Спенсера Карбери. Это было показателем того, насколько активно эта команда выступала во второй половине сезона. Их списали со счетов уже в марте. Эта команда действительно стремилась к выходу в плей-офф, и это также дало нам некоторое доказательство того, что для Алекса Овечкина ещё ничего не кончено. Мы знаем, что он станет рекордсменом по количеству забитых голов. Вопрос лишь: «Когда? Сколько времени это займёт?»

Возвращение Джона Карлсона после значительного периода времени, который он пропустил в предыдущем сезоне, было чрезвычайно важно для этой команды. Он изменил их способность соревноваться, но им нужно больше глубины, им нужно больше игроков типа Расмуса Сандина, чтобы немного обновить этот состав. Я думаю, им следует сосредоточить своё внимание на том, что временами они испытывали проблемы с забиванием голов», — цитирует Серавалли DailyFaceoff.