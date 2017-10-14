Шеро: Хишир не имеет таланта Макдэвида, но это не значит, что он плохой игрок

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением об игре первого и второго номеров драфта-2017 Нико Хишира и Нолана Патрика.



«У Нико потрясающие инстинкты, отличные руки, он чувствует хоккей. У него масса замечательных качеств, — говорит Шеро. — А ему всего 18 лет. Да, Макдэвид и Джек Айкел — настоящие суперзвёзды. От нынешнего драфта с Нико Хиширом и Ноланом Патриком во главе не ждали ничего особенного. Но вспомните драфт 2013 года. Вспомните Нэтана Маккиннона, Сета Джонса и Александра Баркова. Это очень хорошие игроки. Можно ли сказать, что они такие же звёзды, как Макдэвид? Нет. Но как часто появляются такие таланты? То, что Нико и Нолан Патрик не обладают талантами Макдэвида, не означает, что они плохие хоккеисты. Наша команда будет расти вместе с Нико. Пока именно это и происходит», — цитирует Шеро официальный сайт лиги.