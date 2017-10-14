Бекстрём, Зеттерберг и Андерсон — три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил имена трёх звёзд завершившегося игрового дня.



Первой звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, набравший четыре (1+3) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).



Второй звездой признали форварда «Детройт Ред Уингз» Хенрика Зеттерберга, отметившегося четырьмя (1+3) результативными баллами в игре с «Вегас Голден Найтс (6:3).



Замкнул тройку лучших игроков дня вратарь „Оттавы Сенаторз“ Крэйг Андерсон, отразивший все 25 бросков по своим воротам во встрече с „Калгари Флэймз“ (6:0).