ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», доведя серию побед до семи игр

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней арене потерпел поражение во встрече с московским ЦСКА, игра завершилась со счётом 2:3. Подопечные Игоря Никитина довели серию побед до семи матчей.

«Авангард» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ ЦСКА продолжит погоню за СКА, «Авангард» – за «Ак Барсом».

В составе команды из Екатеринбурга заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Чесалин и Никита Трямкин. У «армейцев» забитые голы на свой счёт записали Кирилл Петров, Грег Скотт и Кирилл Капризов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.