Шэн: полноценной радости от первого гола в КХЛ нет, ведь «Югра» проиграла

Нападающий «Югры» Павел Шэн прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (1:3), в котором он забросил свою первую шайбу в КХЛ.



«Матч был тяжёлый. Первый период мы провалили во всём: в борьбе, в бросках, в желании. Потом попытались что-то изменить, но не удалось. Спасибо партнёрам, помогли забить первый гол в КХЛ. Создали хорошую атаку, мне оставалось только вылезти, бросить и добить.



Мне ещё поначалу было тяжеловато вливаться, но тренеры многое объясняли и помогали. Спасибо им за доверие, но я понимаю, что всё равно в моей игре есть ошибки. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ребята и тренеры похвалили меня. Но всё равно полноценной радости не испытываю, ведь команда проиграла», — цитирует Шэна пресс-служба клуба.

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Видео гола Шэна можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.