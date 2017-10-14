Занковец: «Слован» переигрывал смены во втором периоде, в третьем не хватило сил

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:2).

«Мне кажется, игра была равной. Где-то во втором периоде соперник нас переиграл, пришлось игрокам переигрывать свои смены. Думаю, это сказалось на их функциональном состоянии в третьем периоде. Было видно, что, в принципе, не хватило дополнительных сил, чтобы взять игру под свой контроль. Второй период оказался в этом плане решающим», — цитирует Занковца пресс-служба «Трактора».

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