Гатиятулин: Никитин провёл второй матч за «Трактор», он наберёт форму через игры

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче со «Слованом» (2:1) и оценил игру новичка команды защитника Никиты Никитина.

«Тяжёлый матч. Соглашусь, игра была равной. Очень рады победе. Слова благодарности команде — за самоотдачу, болельщикам — за поддержку. Стали набирать очки, выигрывать, играть увереннее. Постоянно работаем и разбираем игры. Было много ненужных ошибок, из-за которых приходилось играть в своей зоне, тратить силы. На атаку сил не хватало. В этой игре были ошибки, будем доносить до ребят, чтобы ещё строже играть в обороне.



Реализация невысокая, но моменты есть. И в начале сезона моменты были. К сожалению, не хватает, наверное, концентрации и, может быть, собранности. Всё нужно преодолевать через работу, через тренировки. С ребятами разговариваем, они относятся к этому с пониманием. Надеемся, это перенесётся на игру и мы будем реализовывать свои моменты чаще.



Никита Никитин провёл вторую игру. Получилось так, что перед приездом в Челябинск он готовился в Америке, и у него была пауза, связанная с природным катаклизмом. Входит в игру, оценивать пока его не буду. Входит через игры, наберёт форму. Человек играл, играл неплохо, поэтому, думаю, поможет нашей команде», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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