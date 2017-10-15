Дубль Мэттьюса принёс «Торонто» победу над «Монреалем»

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.

В составе победителей дублем отметился Остон Мэттьюс, по одному результативному броску нанесли Джеймс ван Римсдайк и Патрик Марло. У проигравших голы на счету Джеффа Питри, Алекса Гальченюка и Джонатана Друена.

«Монреаль» потерпел четвёртое поражение подряд. Для «Торонто» это четвёртая победа в пяти матчах сезона.