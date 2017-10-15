29 сейвов Худобина помогли «Бостону» крупно обыграть «Аризону»

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу в матче с «Аризоной Койотс». Встреча, проходившая на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле, завершилась со счётом 6:2.



Марио Кемпе вывел «Койотов» вперёд в первом периоде, однако менее чем через минуту Давид Пастрняк сравнял счёт. Во второй двадцатиминутке гости забросили три шайбы — отличились Джейк Дебраск, Здено Хара и Брэд Маршан. В заключительном игровом отрезке Оливер Экман-Ларссон реализовал большинство, сделав счёт 2:4, но затем «Аризона» пропустила ещё дважды, авторами голов стали Тим Шаллер и Андерс Бьорк.



Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 29 из 31 броска и одержал первую победу в сезоне. Ранее он сыграл один период в матче с «Колорадо».