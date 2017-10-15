Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму в матче с «Каролиной»

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов пропустил силовой приём в матче с «Каролиной Харрикейнз» и получил травму. Встреча завершилась победой «Джетс» со счётом 2:1.

В начале третьего периода Куликов подхватил шайбу за воротами в своей зоне, после чего пропустил силовой приём от Брока Макгинна и врезался в борт. Российский защитник отправился в раздевалку и не смог завершить матч, как сообщается в официальном «твиттере» «Виннипега», у него травма нижней части тела.

Куликов провёл на площадке 15 минут 42 секунды. В пяти матчах сезона он набрал 3 (1+2) очка.

Видео, где Куликов получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.