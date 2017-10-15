«Ванкувер» проиграл «Калгари», Бурмистров набрал первое очко в сезоне

«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча, проходившая на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, завершилась со счётом 2:5.



В первом периоде Марк Джиордано открыл счёт, отличившись в меньшинстве. «Косатки» смогли отыграться до перерыва благодаря голу Дерека Дорсетта с передачи Александра Бурмистрова, однако во втором игровом отрезке пропустили дважды, авторами голов стали Трэвис Хэмоник и Шон Монахан.

В середине заключительной трети команды забросили три шайбы менее чем за минуту. Джонни Годро сделал счёт 4:1, через девять секунд Брок Бисер сократил отставание, а ещё через 48 Дуги Хэмилтон послал пятую шайбу в ворота Якоба Маркстрёма.

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Видео гола Дорсетта с передачи Бурмистрова можно посмотреть также в «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».