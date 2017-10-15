Бэбкок — 16-й тренер в НХЛ с 600 победами, Хичкок вышел на 3-е место по победам

Победа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) стала для главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока 600-й в лиге. Он стал 16-м тренером в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Победа «Даллас Старз» над «Колорадо Эвеланш» (3:1) стала для главного тренера техасской команды Кена Хичкока 783-й в карьере. Он вышел на единоличное третье место по количеству тренерских побед в истории лиги, обогнав Эла Арбура (782 победы). Выше — Скотти Боумэн (1244) и Джоэл Кенневилль (855).