Сегин, Мэттьюс и Жиру – звёзды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт лиги.



Третьей звездой дня стал капитан «Филадельфия Флайерз» Клод Жиру — на его счету 4 (2+2) очка в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (8:2).



Второй звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с дублем в ворота «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).



Наконец, первой звездой игрового дня назван признан нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин — автор хет-трика Горди Хоу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1).

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