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Сегин, Мэттьюс и Жиру – звёзды дня в НХЛ

15 октября 2017, воскресенье. 10:17 Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Третьей звездой дня стал капитан «Филадельфия Флайерз» Клод Жиру — на его счету 4 (2+2) очка в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (8:2).

Второй звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с дублем в ворота «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).

Наконец, первой звездой игрового дня назван признан нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин — автор хет-трика Горди Хоу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1).

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Клод Жиру Остон Мэттьюс Тайлер Сегин
Новости. Хоккей
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