Шипачёв — о проведённом силовом приёме: ха-ха, а вам не показалось?

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от первого матча в НХЛ. Россиянин пропустил первые четыре игры команды, потому что ему не хватило места в заявке, а дебютировал в матче с «Бостон Брюинз» (3:1). Он провёл на льду 10 минут 26 секунд и забросил победную шайбу.

«Мне всё очень понравилось. Да, я забил, но важно даже не это, а то, что команда победила. Плюс моя семья увидела меня на льду, сложная ситуация закончилась, и теперь можно сосредоточиться только на хоккее.

За минуту до гола тоже мог отличиться. Перехватил шайбу в средней зоне, пошёл к воротам. И надо было бросать. Я не знаю, почему принял такое решение, тем более тренер мне говорил атаковать чаще. Попала бы она в ворота или не попала – другой вопрос. Это была ошибка.

Я провёл силовой приём? Ха-ха, а вам не показалось?

Честно говоря, я чувствовал себя довольно комфортно, учитывая всю ситуацию. Нет ничего страшного в том, что провёл не очень много времени на льду. Надо действительно привыкнуть к новому хоккею, почувствовать его. Но ощущения просто отличные", — цитирует Шипачёва «Спорт-экспресс».