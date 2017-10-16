Даугавиньш: проблема латвийского хоккея в отсутствии «инстинкта убийцы»

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился мнением о причинах неудачного выступления рижского «Динамо». В сезоне-2017/18 латвийская команда потерпела 19 поражений в 22 матчах КХЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Мне кажется, самая большая проблема не только Риги, но и всего латвийского хоккея в том, что у нас нет «инстинкта убийцы». Когда начинаются проблемы, ты проваливаешься в яму. Помню это по временам, когда сам играл в «Динамо».

Когда мы проигрываем матч, команда сходит с ума, все в расстроенных чувствах. Даже трудно сказать, что творится в головах игроков. Когда побеждаешь, всё получается. Когда проигрываешь, попадаешь в яму», — цитирует Даугавиньша Sportacentrs.