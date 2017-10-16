Е. Корешков: если бы «Барыс» всегда играл, как в лучших матчах, шёл бы, как СКА

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился эмоциями после поражения от «Амура» (1:3).



«После тяжелого матча с «Куньлунь Ред Стар» немного не хватило сил, драйва. Но после первого периода парни — молодцы, перестроились, зарабатывали на себе удаления, создавали моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Хотя хорошие шансы были, а ошибки, которые мы допускали, соперник тут же использовал. А так, играли и бились до конца, теперь будем готовиться к следующему матчу, где постараемся победить.



«Барыс» слишком прямолинейно действовал в атаке? Знаете, если бы мы всегда так действовали, как в наших лучших играх, то, наверное, шли бы сейчас, как СКА", — цитирует Корешкова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Барыса» в YouTube.