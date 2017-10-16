Гатиятулин: ждали тяжёлого матча с ЦСКА, таким он и получился

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги после проигранного матча с ХК ЦСКА (0:3).



«Играли с одним из лидеров. Понимали, что матч будет тяжелым. Таким он и получился. Имели моменты. К сожалению, не реализовали. Также не сработало большинство. Готовимся к следующей игре.



Момент со второй шайбой ЦСКА? Немного неправильно сыграли нападающие в зоне атаки. Вдвоем обрезались, пошла контратака, и глубоко в зону укатались. Надо было ближе сыграть, не допустить броска. Разберем эпизод и постараемся больше не допускать таких ошибок», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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