«Детройт» — «Тампа»: Василевский совершил красивый двойной сейв в растяжке

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2.

«Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы

Вратарь «молний» Андрей Василевский совершил 29 сейвов. Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Тампы» Василевский при игре в меньшинстве отразил бросок Густава Нюквиста с дальнего пятачка. Шайба отскочила на Томаша Татара, который с добивания бросал в пустой угол, однако Василевский в растяжке отразил и второй бросок.

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Видео сейва можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».