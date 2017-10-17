Купер: мне нравится голод Кучерова до голов, он ведёт «Тампу» за собой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2) поделился мнением об игре Никиты Кучерова, который оформил дубль и продлил голевую серию со старта сезона до шести матчей, а также вратаря Андрея Василевского.

«Особенный игрок. У него столько способностей, но он лучший в том, что касается броска. Он работает над своей игрой. Сначала он забил 30, потом 40. И он говорил: «Я хочу забить 50». Мне нравится его голод. Но это не приходит легко, надо работать. Один из признаков игроков такого масштаба в том, что он делает всех вокруг себя лучше. Кучеров стал топовым игроком НХЛ. В прошлом году мы сильно на него полагались. Он взвалил команду себе на плечи. В этом году восстановились травмированные, но он по-прежнему ведёт за собой.

Василевский – не просто так наш первый номер. Если хочешь выигрывать в этой лиге, надо опекать игроков соперника, и чтобы твой голкипер выручал команду время от времени. Когда мы упускали игроков соперника, Васи нас выручал», — сказал Купер в эфире клубного телевидения.

«Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы

Видео первого гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.