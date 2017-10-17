Кожевников: какой смысл снимать Зубова после четырёх поражений «Сибири»?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление «Сибири» в последних матчах, а также высказался против отставки главного тренера команды Павла Зубова. Сибиряки уступили в четырёх последних встречах кряду.



«Я не знаю, что решается в «Сибири» насчёт отставки Зубова. У них новая, молодая команда, у неё было хорошее начало, но сейчас она подсела. Она проиграла четыре матча подряд, и теперь что, надо тренера снимать? У команды есть своя игра. Да, она уступила в четырёх встречах подряд, но не в шести-семи же. Нужно подождать. Давайте после четырёх поражений подряд каждого тренера снимать. Какой в этом смысл?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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