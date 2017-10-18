Бурмистров: драка Дорсетта, который вступился за меня, стала поворотным моментом

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бумистров прокомментировал победу в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:0), в котором он набрал 2 (1+1) очка.

«Первая наша шайба — хороший гол, в котором поучаствовала вся пятёрка. Трое пошли на ворота, получили добивание, и Бисер забил. Это завело команду. Что касается моего гола, то всегда здорово забить самому, особенно в новой команде. Я счастлив, доволен, как мы играли. Андерса Нильссона я знаю уже давно, мы вместе играли в России. Знаю, на что он способен. Сегодня он играл так, как и всегда.

Здорово, что в команде есть такие ребята, как Дерек, который вступился за меня, благодарен за это. Этот момент, возможно, был поворотным, мы стали играть так, как должны", — сказал Бурмистров в эфире клубного телевидения.

Видео гола Бурмистрова можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».

Видео драки Дерека Дорсетта и Марка Боровецки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.