Кучеров: со Стэмкосом и Наместниковым стараемся улучшать «химию» с каждой игрой

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 Б) и игру своего звена со Стивеном Стэмкосом и Владиславом Наместниковым, которое забило два гола.

«Мы играли хорошо. Прошлый матч был тяжёлым, в этот раз мы лучше провели игру на следующий день, чем когда два дня подряд встречались с «Флоридой». Были позитивные и негативные вещи, завтра разберём игру.



Будай сыграл надёжно, делал важные сейвы. Здорово, что у нас в команде есть такой вратарь, который много не играет, но показывает высокий уровень.

Мы стараемся становиться лучше с каждой игрой, вырабатывать ещё большую химию в нашей тройке. Мы много разговариваем, обсуждаем нюансы игры, которые можем улучшить", — сказал Кучеров в эфире клубного телевидения.

Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.