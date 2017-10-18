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Кучеров: хочу бороться за кубок Стэнли, плей-офф — лучшее время в НХЛ

18 октября 2017, среда. 08:23 Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после поражения в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 Б) поделился мнением о своей семиматчевой голевой серии и рассказал о задачах на сезон.

Кучеров продлил голевую серию со старта сезона НХЛ до семи матчей

«Играли неплохо, с очень хорошей командой. Она очень быстрая, вязкая, противная. Неудобный соперник, всегда мучаемся с ними. Вчера играли с «Детройтом», был тяжёлый матч, потратили много сил. Хорошо, что взяли хотя бы очко. Завтра будем просматривать, были хорошие и плохие моменты, учиться на этом и быть лучше в следующей игре.

Стараюсь не думать о голевой серии. Конечно, приятно быть среди таких игроков. Я стараюсь биться, помогать команде, получать удовольствие от хоккея. В каждом матче выходишь на игру и наслаждаешься. Ты в НХЛ, играешь против лучших хоккеистов. Нет никакой мотивации, на эмоциях выходишь и помогаешь команде.

В подготовке ничего не изменил. Купил дом, решил там остаться. Занимался домом и в то же время тренировался. Делал всё то же самое, что и в предыдущие годы.

В этом сезоне хочу попасть в плей-офф и побороться за кубок Стэнли. Плей-офф – лучшее время в НХЛ, там совершенно другой хоккей, эмоции, атмосфера. Ощущаешь этот драйв. Для меня самое главное – попасть в плей-офф, помочь команде добиться этой цели», — сказал Кучеров в эфире телевидения НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
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