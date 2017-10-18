Женская сборная России вновь обыграла команду женской НХЛ «Коннектикут Уэйл»

Женская сборная России выиграла третий из серии выставочных матчей с командами женской НХЛ. Наши хоккеистки одержали победу в игре с «Коннектикут Уэйл» со счётом 5:2. Ранее были обыграны «Метрополитен Риветерз» (3:2) и «Коннектикут Уэйл» (8:2).



Сборная России – «Коннектикут Уэйл» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

1:0 – Штарёва (Шохина, Дергачёва), 09:01, бол.

1:1 – Рослер, 14:06.

2:1 – Кадирова (Малявко, Ганеева), 15:32.

3:1 – Дюпина (Канаева), 28:39.

3:2 – Рослер (Брикнер, Мок), 33:51, бол.

4:2 – Малявко, 52:47.

5:2 – Штарёва (Шохина), 58:01, в пустые ворота.



Женская сборная России разгромила команду женской НХЛ «Коннектикут Уэйл»