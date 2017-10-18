Ли: не принял предложение сборной Кореи сыграть на ОИ, хочу представлять Россию

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал, что отказался от предложения сборной Кореи сыграть на Олимпиаде 2018 года и желании выступить за национальную команду России.

«Любой российский хоккеист в КХЛ мечтает сыграть за свою сборную, и мы с моим партнёром по звену Бывальцевым — не исключение. Другое дело, что в олимпийский сезон новичков в национальной команде, наверное, будет не много, время для просмотров проходит. Но мы надежды не теряем.



Не так давно на меня выходили представители сборной Кореи, поднимали вопрос о возможности моей поездки в их сборную на домашнюю для этой страны Олимпиады. Несколько лет играю за Хабаровск — город, который стал для меня уже своим. Поэтому, несмотря на корейские корни, хотел бы представлять Россию, да и нет никакого желания считаться в КХЛ легионером. В общем, приглашение не принял, хотя благодарен представителям Кореи за интерес и персональное внимание», — цитирует Ли Russia-Hockey.ru.