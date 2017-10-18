Пивцакин: два раза доходил до финала Кубка Гагарина. Хватит — хочу выиграть его

Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин рассказал о своём обмене из ЦСКА, о работе в «Авангарде» с Раймо Сумманеном и решимости выиграть Кубок Гагарина.

Пивцакин: форварды хорошо сыграли перед воротами, главным было — попасть

«Дважды доходил до финала Кубка Гагарина — с «Авангардом» и ЦСКА. Хватит. В третий раз хочу не просто дойти, а выиграть Кубок Гагарина! С «Металлургом» это вполне по силам. Это самый титулованный и сильный клуб в новейшей истории России. Это большой вызов и шанс для меня. Буду стараться помочь «Магнитке» выступить максимально успешно.

В ЦСКА был выходной день. Сначала мне позвонил агент и предупредил, что, возможно, готовится обмен. Затем позвонил наставник ЦСКА Игорь Никитин и попросил встретиться. Приехал на встречу, мне объявили, что состоялся обмен в «Магнитку». Рад новости. Потому что хочется играть регулярно.

Финал 2012 года? Мы были очень подавлены. Обиднее поражение трудно придумать, когда ведёшь в серии 3-0 и проигрываешь четыре матча подряд… Слишком рано поверили в успех. Мы должны были побеждать, особенно дома седьмой матч финала. Но увы…

Непростой характер Сумманена? Да, он таким и был. Чего стоит его порванный пиджак, в котором он был на скамейке во время матча… Раймо нам говорил, что порванный пиджак – на удачу, эта примета должна сработать. Но чем всё закончилось – вы знаете. Несмотря на своеобразный характер, Раймо был очень преданным хоккею человеком. Он жил каждым матчем, каждым моментом. Мы видели его самоотдачу. Раймо подрался на улице? Слышал. Даже видео в Интернете недавно смотрел. Судя по кадрам, Раймо вроде бы победил. Было забавно. Правда, непонятна суть конфликта. Говорят, что якобы за кого-то заступился… Сумманен — довольно грамотный специалист. Любящий хоккей и свою работу. Кстати, именно Раймо выдал мне кредит доверия. Я при нём стал играть в основе «Авангарда». Наш выход в финал Кубка Гагарина – тоже результат. А что там случилось дальше между Сумманеном и руководством, то это отдельная кухня, в которую лезть даже не хочется», — передаёт слова игрока официальный сайт клуба.