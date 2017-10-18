«Трактор» одолел «Куньлунь» по буллитам, выиграв 7-й матч из последних 10

«Куньлунь» уступил «Трактору». Это пятое поражение в последних шести матчах. В 23 матчах сезона команда одержала 11 побед. «Трактор» выиграл седьмой матч из последних 10. В 23 матчах сезона на счету челябинцев 11 побед.

После двух периодов счёт был равный — 2:2. За челябинцев забили Александр Рыбаков и Виталий Кравцов. В составе китайской команды отличились Войтек Вольски и Алексей Поникаровский. Третий период голов не принёс. Овертайм выдался безголевым, а в серии буллитов челябинцы вырвали победу.

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