Занковец: насколько «Слован» готов исправить положение, сказать не берусь

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:1).

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«Поздравляю соперника с победой. В этом матче у нас не хватило физических сил, плюс очень много ошибок допустили, когда побежали вперёд, стараясь отыграться. Результат закономерный. Нам нужно брать очки во всех играх. Мы были близки к этому в матче с «Трактором», в Магнитогорске проиграли из-за большого количества удалений.

Насколько команда готова исправить турнирное положение? Насколько готова, сказать не берусь. Но мы хотим исправить его. Думаю, произведём изменения в составе, настрой у всех серьёзный», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Видео доступно также на официальном канале «Лады» в YouTube.