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Шаус: «Магнитка» не хочет так проигрывать перед своими болельщиками

18 октября 2017, среда. 22:02 Хоккей

Защитник магнитогорского «Металлурга» Ник Шаус прокомментировал разгром в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:7).

«Сегодня соперник вышел с мощнейшим настроем, быстро смог повести в счёте. Наверное, нам нужно выходить против подобных команд с удвоенной энергией. Они крепкий соперник, и нам нужно играть более цельно, жёстче в обороне, чётче по системе, чтобы добиваться тех результатов, которые мы хотим. ЦСКА, вероятно, быстрее. Нам нужно действовать так же, чтобы побеждать такие команды, как ЦСКА.

У нас были неплохие матчи, хорошие победы в этом сезоне, но чтобы стать мощнейшей командой, нам нужно вынести правильные уроки из сегодняшнего поражения. Да, это тяжёлые уроки. Мы не хотим так проигрывать, тем более перед своими болельщиками. Но эта ситуация должна сделать нас лучше в перспективе, тем более, когда ценность каждого матча будет возрастать», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

И. Воробьёв: ЦСКА напоминал сборную, многие ребята никогда не видели такого
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
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18 октября 2017, среда
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