Результаты игрового дня в ВХЛ

18 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло четыре матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«Торпедо» вырвало победу у команды «Молот-Прикамье» в стартовом матче игрового дня — 5:4 ОТ.
«Сарыарка» в родных стенах оказалась сильнее «Тороса», выиграв со счётом 6:4.
Команда «Зауралье» праздновала домашнюю победу над «Нефтяником» со счётом 3:2.
Наконец, в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ «Ижсталь» на выезде вырвала победу у «Рубина» со счётом 2:1.