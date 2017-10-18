100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты игрового дня в ВХЛ

18 октября 2017, среда. 22:15 Хоккей

18 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло четыре матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Торпедо» вырвало победу у команды «Молот-Прикамье» в стартовом матче игрового дня — 5:4 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
5 : 4 0:1, 2:2, 2:1, 1:0
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Ерохин (Чистяков) – 19:16 (5x5), 0:2 – Торяник (Третьяков, Бикмуллин) – 21:52 (5x5), 0:3 – Бадегыев (Бикмуллин, Рыжков) – 24:31 (5x5), 1:3 – Шантыка (Далёйсен, Полищук) – 30:51 (5x4), 2:3 – Шантыка (Полищук) – 35:19 (5x5), 3:3 – Тунхузин (Далёйсен, Полищук) – 48:32 (5x4), 4:3 – Игнашин (Миллер, Соренсон) – 53:40 (5x4), 4:4 – Филиппов (Жуков, Рыжков) – 57:53 (5x4), 5:4 – Рымарев (Ибатуллин, Метальников) – 61:05 (5x5)

«Сарыарка» в родных стенах оказалась сильнее «Тороса», выиграв со счётом 6:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
6 : 4 1:1, 4:2, 1:1
Торос
Нефтекамск
0:1 – Баранов – 11:50 (5x5), 1:1 – Валицкий (Сиксна, Поляков) – 12:08 (5x5), 1:2 – Баранов – 21:12 (5x5), 2:2 – Сарваров (Ердаков) – 22:51 (5x5), 3:2 – Валицкий (Наместников, Поляков) – 24:11 (5x5), 4:2 – Ердаков (Сарваров, Юксеев) – 31:00 (5x4), 5:2 – Альшевский (Фахрутдинов, Зиазов) – 34:38 (5x4), 5:3 – Дубровский (Гришин) – 37:33 (5x4), 6:3 – Зиазов (Альшевский, Антоновский) – 46:20 (5x4), 6:4 – Возовик (Дубровский, Голованов) – 47:38 (5x5)

Команда «Зауралье» праздновала домашнюю победу над «Нефтяником» со счётом 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
3 : 2 2:2, 0:0, 1:0
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Демидов (Гильманов, Сумин) – 01:43 (5x4), 1:1 – Князев (Сандер, Фаст) – 05:03 (5x5), 1:2 – Чиглинцев (Демидов, Гильманов) – 11:29 (5x4), 2:2 – Первухин (Муштаев, Железков) – 19:58 (5x4), 3:2 – Муштаев (Первухин, Железков) – 47:56 (5x5)

Наконец, в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ «Ижсталь» на выезде вырвала победу у «Рубина» со счётом 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 2 1:0, 0:1, 0:1
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Савенков (Ногачёв) – 04:45 (5x4), 1:1 – Баженов (Моисеев, Панасенко) – 22:46 (5x5), 1:2 – Лапин (Черников, Вихарев) – 47:28 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Зауралье ХК Ижсталь ХК Молот-Прикамье ХК Нефтяник Альметьевск ХК Рубин ХК Сарыарка ХК Торос ХК Торпедо Усть-Каменогорск
Новости. Хоккей
18 октября 2017, среда
22:20 Шевченко: будто камень с души, очень хотелось забить за «Барыс»
22:19 Кравчук: нелепые удаления сломали игру «Куньлуню»
22:15 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:14 Гатиятулин: игроки «Трактора» нашли в себе силы, переломили игру с «Куньлунем»
22:02 Шаус: «Магнитка» не хочет так проигрывать перед своими болельщиками
21:57 Форвард «Айлендерс» Кулёмин пропустит матч с «Рейнджерс», причины неизвестны
21:32 Занковец: насколько «Слован» готов исправить положение, сказать не берусь
21:27 Аболс: счёт не по игре – «Слован» больше, чем «Лада», времени провёл в атаке
21:20 Никитин: не жалею о расставании с Пивцакиным? Переживаю только за игроков ЦСКА
21:15 Панов: в третьем периоде «Югра» дала слабинку, думала, что игра закончена
20:59 Мартемьянов: «Югра» играла «от ножа», «Амур» не проявил таких качеств
20:53 Емелин: в третьем периоде «Югра» психологически стала удерживать счёт
20:48 И. Воробьёв: ЦСКА напоминал сборную, многие ребята никогда не видели такого
20:38 Стиллман: «Адмирал» до последнего пытался сделать счёт равным, но не хватило
20:33 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:28 «Слован» разгромно проиграл «Ладе», при Занковце набрано 4 очка в 6 матчах
20:23 Е. Корешков: «Барыс» во втором периоде переломил ход игры с «Адмиралом»
20:06 «Коламбус» во 2-й раз начал сезон с 5 побед в 6 матчах, у Панарина 8 очков
19:31 «Трактор» одолел «Куньлунь» по буллитам, выиграв 7-й матч из последних 10
19:27 «Югра» упустила 2:0, но обыграла «Амур» и прервала 3-матчевую серию поражений
19:23 ЦСКА разгромил «Магнитку» и выиграл свой 9-й матч подряд, у Капризова 3 очка
18:50 «Барыс» обыграл «Адмирал», выиграв 4 матча из последних 5, у Доуса дубль
18:40 Дуайер: встреча с Лукашенко — наивысшая точка моего пребывания в Беларуси
18:10 «Динамо» Р рассталось с Елисеевым и другие трансферы
17:38 «Магнитка» — ЦСКА: Кошечкина заменили на 4-й минуте, у Капризова 100 очков в КХЛ
17:30 Скривенс — об уровне КХЛ: не буду называть команды, посмотрите в таблицу
17:25 Генменеджер «Тампы»: у Кучерова нет предела. Небо его предел
17:17 Доус отметил возвращение на лёд голом и упрочил лидерство в гонке снайперов КХЛ
17:05 Хайнс: Кучеров и Кейн хороши во владении шайбой, сложно просчитать их действия
16:55 Дмитрий Макаров покинул «Югру», контракт расторгнут по соглашению сторон
16:31 WHL: форвард Лукин перешёл в «Салават Юлаев» после трёх сезонов в «Трай-Сити»
16:27 Тренер «Ванкувера»: сложно заменить игрока масштаба Эрикссона
16:20 Контракт со «Спартаком» перешедшего из «Авангарда» Осипова рассчитан на сезон
16:05 Пивцакин: два раза доходил до финала Кубка Гагарина. Хватит — хочу выиграть его
15:53 Агент Кучерова: Никита сказал, что больше никогда не хочет пропускать плей-офф
15:25 Ялонен: бонусы есть в каждом большом российском клубе, не только в СКА
15:00 Бадюков: Мозякин не в лучшей форме, «Магнитка» забьёт ЦСКА не больше одного гола
14:46 Игроки «Автомобилиста» Голышев и Щемеров посетили школу-интернат для детей с ДЦП
14:11 Форвард Пьянов получил травму на тренировке и не поехал с «Авангардом» на выезд
13:40 Болельщики «Оттавы» спели гимн Канады а капелла после поломки микрофона у певицы
13:11 Селянне: 15 побед «Йокерита» подряд — невообразимое достижение
13:03 Малкин: ударное начало Кучерова не удивляет, он с каждым годом растёт как игрок
12:21 Ялонен: СКА пообещал игрокам хорошие бонусы за победу в матче с «Йокеритом»
12:01 Тротц – о Мэттьюсе: если бы он играл 20 лет назад, мы бы сравнивали его с Лемье
11:30 Гомоляко: «Динамо» наступает на одни и те же грабли, тренерам надо что-то менять
Все новости RSS
Партнерский контент