Кравчук: нелепые удаления сломали игру «Куньлуню»

Старший тренер «Куньлуня» Игорь Кравчук прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ШБ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Игра шла с переменным успехом. «Трактор» повел в счёте, нам удалось отыграться. Нелепые удаления сломали игру, потом был шанс повести в счёте. 5 минут, слабая реализация. Не получилось выиграть в овертайме, было недостаточно бросков. В исполнении буллитов игра нашего вратаря оставляет желать лучшего», — сказал Кравчук на послематчевой пресс-конференции.



Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.