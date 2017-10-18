Результаты игрового дня в МХЛ

18 октября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги прошло восемь матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Амурские Тигры» проиграли «Чайке» — 2:4.
«Тайфун» взял верх над «Атлантами» — 3:1.
«Русские Витязи» уступили команде СКА-1946 — 2:3.
ХК «Рига» оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 1:0.
«Алмаз» уступил «Локо» — 3:4 ШБ.
МХК «Динамо» проиграл МХК «Спартак» — 2:3.
«Капитан» уступил МХК «Динамо» Санкт-Петербург — 2:4.
«Красная Армия» победила «Крылья Советов» — 3:2.