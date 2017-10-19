Тарасенко стал 4-м европейцем в клубной истории «Блюз», забившим 150 голов

Шайба нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в матче с «Чикаго Блэкхоукс» стала 150-й в заокеанской карьере россиянина. Тарасенко стал четвёртым европейским хоккеистом за 50-летнюю историю клуба, которому удалось добраться до этой отметки. До него этот рубеж покорялся словаку Паволу Демитре, а также шведам Йоргену Петтерсону и Патрику Берглунду.



Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионата на счету Владимира 5 шайб, и в списке лучших снайперов Тарасенко делит шестую строчку, на 4 гола отставая от лидера Александра Овечкина.

Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» выиграть у «Чикаго»