Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» выиграть у «Чикаго»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» нанесли поражение соперникам из «Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 5:2.



Российский нападающий Владимир Тарасенко выступил ассистентом для Джейдена Шварца в эпизоде с первой заброшенной шайбой на пятой минуте игры, на старте второго периода Шварц оформил дубль. Спустя полторы минуты Тарасенко отметился и взятием ворот, а в начале третьего периода Кайл Бродзяк забил четвёртый гол «блюзменов». Гости сумели отличиться и возродить интригу лишь под занавес встречи стараниями Рихарда Паника и Алекса Дебринкэта. В последнюю минуту Шварц забросил свою третью шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат.



Заброшенная шайба стала пятой для Тарасенко в сезоне, в этом матче форвард получил 18 минут игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+4». Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду без малого 14 минут, получил 2 минуты удаления и заработал коэффициент «-1».

Момент со взятием ворот в исполнении Тарасенко доступен для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.